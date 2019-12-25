Свою вину мужчина признал частично, сообщив, что распылил дезодорант.

Распыливший газ в окно прокуратуры в Петербурге получил год исправительных работ условно с удержанием 5% заработной платы в доход государства с испытательным сроком в полгода. Таким вердиктом 28 декабря поделились в объединенной пресс-службе судов Северной столицы. Аркадий Збуржинский был признан виновным в хулиганстве.

Неизвестный распылил газ в здании городской прокуратуры Петербурга на Почтамтской улице д. 2/9 утром 5 июля 2019-го года. Из-за этого на полчаса пришлось приостановить работу ведомства. В суде уточнили, что в открытое окно кабинета, в котором находились сотрудники, Збуржинский "беспричинно и умышленно распылил неизвестный газ".

Сам мужчина рассказал, что у него в тот момент была внезапная вспышка гнева, он не хотел никому причинить вред. Свою вину Збуржинский признал частично, сообщив, что распылил дезодорант.

"Всю кровь вы из меня выпили!" – посчитал нужным довести до сведения суда Збуржинский.

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Фото: Piter.tv