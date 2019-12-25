Суд прекратил дело активиста "Весны" о баннере против поправок в Конституцию

Протестную акцию провели в июне 2020 года.

Суд прекратил дело активиста "Весны" Валентина Хорошенина о баннере против поправок в Конституцию. Об этом в телеграм-канале "Апологии протеста" 28 декабря сообщил адвокат Даниил Семенов.

В итоге, Красногвардейский районный суд прекратил дело в отношении Хорошенина по ч.5 ст.20.2 КоАП РФ из-за отсутствия состава административного правонарушения. Сторона защиты заявила, что у дела было несколько заседаний и "бесконечное" количество вызовов свидетелей.

Внимание правоохранителей вызвал факт вывешенного баннера на Малоохтинском мосту с надписью: "Голосуй против!" на Малоохтинском мосту. Протестную акцию провели в июне 2020 года, за несколько дней до голосования по поправкам в Конституцию РФ.

Накануне активисты принесли "одежду на стирку" к зданию управления ФСБ на Литейном проспекте в Петербурге.

Фото: Piter.tv