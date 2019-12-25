Активисты принесли "одежду на стирку" к зданию управления ФСБ в Петербурге

До этого с пикетом к зданию пришел другой активист.

Активисты принесли "одежду на стирку" к зданию управления ФСБ на Литейном проспекте в Петербурге. Фото кучи белья разместил телеграм-канал "ПЬЯTNIЦА". У кучи была размещена подпись "Постирать до завтра. Родина не ждет".

До этого с пикетом к зданию пришел другой активист – Павел Иванкин.

Накануне глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный сообщил о телефонном разговоре с одним из его предполагаемых отравителей. На своем YouTube-канале оппозиционер выложил видео этого "пранка": по его словам, на вопросы о деталях спецоперации отвечал лично военный химик из Института криминалистики ФСБ Константин Кудрявцев.

Собеседник в разговоре рассказал, что ему поручили смыть следы ядовитого вещества с трусов Навального. По его словам, одежду обрабатывали раствором, чтобы не было следов.

Данная деталь разговора стала поводом для множества шуточных высказываний в интернете и на пикетах – например, к зданию ФСБ в Москве с трусами вышел режиссер-документалист Виталий Манский.

Фото: Telegram / ПЬЯTNIЦА