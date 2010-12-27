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Неизвестный распылил газ в открытое окно петербургской прокуратуры
Сегодня, 12:08
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nadezhda_sib

Неизвестный распылил газ в открытое окно петербургской прокуратуры

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Работу пришлось отложить на полчаса.

Неизвестный распылил газ в здании городской прокуратуры Петербурга на Почтамтской улице д. 2/9. На 30 минут пришлось приостановить работу правоохранительных органов. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Инцидент произошел утром 5 июля. 

Удалось установить, что злоумышленником был 28-летний житель Московской области. Он проживает в Петербурге без регистрации. Его засняли камеры видеонаблюдения. Сейчас сотрудники правоохранители разыскивают его. Также по фактам нарушения проводится проверка.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что мужчина срезал трубки охлаждения кондиционеров в отделе петербургской полиции

Фото: "Яндекс. Карты"

Теги: газ, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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