Неизвестный распылил газ в открытое окно петербургской прокуратуры

Работу пришлось отложить на полчаса.

Неизвестный распылил газ в здании городской прокуратуры Петербурга на Почтамтской улице д. 2/9. На 30 минут пришлось приостановить работу правоохранительных органов. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Инцидент произошел утром 5 июля.

Удалось установить, что злоумышленником был 28-летний житель Московской области. Он проживает в Петербурге без регистрации. Его засняли камеры видеонаблюдения. Сейчас сотрудники правоохранители разыскивают его. Также по фактам нарушения проводится проверка.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что мужчина срезал трубки охлаждения кондиционеров в отделе петербургской полиции.

Фото: "Яндекс. Карты"