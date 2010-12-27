Мужчина в бейсболке срезал трубки охлаждения кондиционеров в отделе петербургской полиции

Его зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Петербуржец решил оставить следователей петербургской полиции без свежего воздуха. Он срезал медные трубки, ведущие к блоку кондиционеров. Об этом 28-го июня рассказала "Фонтанка.ру".

По данным издания, неизвестный пробрался к ГСУ на Лиговском проспекте, 145. После этого в здание Главного следственного управления ГУ МВД перестал поступать свежий воздух.

Мужчина попался на камеры наблюдения. Он был в бейсболке. На вид нарушителю около 35 лет.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что мужчину сильно избили на улице Машиностроителей в Колпино.

Фото: pixabay.com