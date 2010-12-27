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Мужчина в бейсболке срезал трубки охлаждения кондиционеров в отделе петербургской полиции
Сегодня, 14:31
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nadezhda_sib

Мужчина в бейсболке срезал трубки охлаждения кондиционеров в отделе петербургской полиции

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Его зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Петербуржец решил оставить следователей петербургской полиции без свежего воздуха. Он срезал медные трубки, ведущие к блоку кондиционеров. Об этом 28-го июня рассказала "Фонтанка.ру". 

По данным издания, неизвестный пробрался к ГСУ на Лиговском проспекте, 145. После этого в здание Главного следственного управления ГУ МВД перестал поступать свежий воздух. 

Мужчина попался на камеры наблюдения. Он был в бейсболке. На вид нарушителю около 35 лет. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что мужчину сильно избили на улице Машиностроителей в Колпино. 

Фото: pixabay.com

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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