Мужчину сильно избили на улице Машиностроителей в Колпино

Полиции удалось задержать одного из нападавших.

В Колпино сильно избили местного жителя. В преступлении подозревается молодой парень, сообщили в правоохранительных органах.

Как стало известно, пострадавший 1865 года рождения обратился в полицию 26 июня. Мужчина рассказал сотрудникам, как на него напали неизвестные у дома №5 по улице Машиностроителей. В результате у него были диагностированы телесные повреждения тяжёлой степени.

Полиции удалось задержать одного из нападавших. Им оказался неработающий молодой человек 1996 года рождения. По факту происшествия проводится проверка. Причина конфликта устанавливается.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что Водитель "Яндекс. Такси" напал на двух девушек в центре Петербурга.

Фото: Piter.TV