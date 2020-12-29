Эксперт объяснил, из чего складывается пенсия среднестатистического россиянина.

Раскрыто условие для получения пенсии больше 30 тысяч рублей. Об этом журналистам сообщил глава Центра аналитики "Сафмар" Евгений Биезбардис. Слова эксперта приводятся в агентстве "Прайм". По мнению специалиста, рассчитывать на такую социальную пенсию могут неработающие граждане, которые до 2019 года получали выплаты более 25 тысяч рублей. На возможность получения страховой пенсии на таком высоком уровне сказывается ряд параметров, недоступных для большинства россиян.

Напомним, что в среднем пенсия по старости в РФ равна 17,5 тысячам рублей. Остальная сумма рассчитывается из индивидуальных пенсионных коэффициентов. Чем выше "белая" оплата труда, которую имел россиянин, а также чем дольше он работал официально, тем больше пенсионных коэффициентов он имеет.

Эксперт напомнил, что страховую пенсию можно увеличить за счет премиальных коэффициентов. Например, гражданин может взять отсрочку выхода на пенсию. Если срок отсрочки составляет пять лет, то прибавка к пенсии - 40 процентов, десять лет - выплата еще увеличится.

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Фото: Piter.tv