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Раскрыты самые опасные места в Петербурге в пандемию коронавируса
Сегодня, 19:11
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Раскрыты самые опасные места в Петербурге в пандемию коронавируса

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Власти не исключают, что заболеваемость в городе может вырасти.

Раскрыты самые опасные места в Петербурге в пандемию коронавируса. Специалисты не исключают, что заболеваемость коронавирусом в городе снова начнет расти после возвращения горожан из новогодних поездок и возобновления контактов в трудовых и учебных коллективах.

В связи с этим заведующий кафедрой инфекционных болезней медицинского факультета СПбГУ Алексей Яковлев перечислил самые "ковидоопасные" места в городе, которые лучше обходить стороной, сообщил портал "Невские новости".

Эксперт считает, что опаснее всего находиться в плохо проветриваемых помещениях, где наблюдается высокая скученность людей. Особенно опасным становится общественный транспорт, но в том случае, если он "забит" пассажирами. Яковлев считает, что расширение автобусного парка города помогло бы решить эту проблему. 

За сутки в Петербурге на коронавирус обследовали более 25 тысяч человек (25602 пациента). 

Фото: Piter.tv

Теги: врачи, инфекционист, пандемия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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