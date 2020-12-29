В Петербурге за сутки на коронавирус обследовали почти 26 тысяч горожан

Почти 1 тысяча человек находится на самоизоляции.

За сутки в Петербурге на коронавирус обследовали более 25 тысяч человек (25602 пациента). Об этом пресс-служба Смольного рассказала утром 10 января.

Всего 1201 человек остаётся под наблюдением врачей, 234 пациента – контактные, 967 находятся на самоизоляции. В Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом (номер 122), поступило и обработано 5972 вызова.

С начала октября на портале "Мы вместе" в городе был зарегистрирован 1151 волонтер, из которых прошли обучение и аккредитацию 1023 человека. Волонтеры выполнили 3836 заявок.

Накануне стало известно, что в Петербурге увеличили количество лабораторных проб на коронавирус.

Фото: Piter.tv