Эксперты рассказали, от чего может страдать глава Северной Кореи.

Раскрыты проблемы Ким Чен Ына со здоровьем. Журналисты из 38 North со ссылкой на экспертов рассказали о проблемах, которые имеются у главы КНДР. Они также оценили угрозу от вредных привычек для состояния северокорейского лидера.

Специалисты пояснили, что у Ким Чен Ына плохая наследственность. Его отец Ким Чер Ин, а также дед Ким Ир Сен погибли от сердечного приступа. Отец Ким Чен ЫНа также переносил инсульта за несколько лет до смерти. Эти факторы могут говорить о том, что у действующего главы КНДР также есть проблемы, связанные с сердцем.

Негативно воздействие на здоровье Ким Чен Ына оказывает патологическое ожирение. При росте в 170 сантиметров он весит более 135 килограммов. При этом политик не отказывает себе в удовольствии употребления алкоголя и калорийной жирной пищи. На основе этого эксперты делают выводы о том, что глава КНДР может страдать диабетом, повышенным артериальным давлением и холестерином.

Иностранцы полагают, что Ким Чен Ын страдает от неврологического расстройства, которое называется фокальная дистония. Данный диагноз подразумевает, что организм Ким Чен Ына спазмирует мышцы и непроизвольно делает движения. Этим заболеванием объясняются странные действия политика, связанные с его левой рукой.

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