В Японии полагают, что отсутствие лидера КНДР на публике связано с боязнью коронавируса.

Стало известно о плане Ким Чен Ына спрятаться. Об этом рассказали журналисты британского издания The Guardian со ссылкой на японского корреспондента Джиро Исимару. Иностранец предположил, что глава Северной Кореи принял решение отгородиться от мира из-за распространения коронавирусной инфекции. Японец поставил под сомнение информацию о том, что лидер КНДР скоропостижно скончался. Журналист считает, что если бы эти сведения были достоверными, то они бы создали гораздо больше шума, чем есть сейчас.

Есть теория, что либо он заражен коронавирусом, либо заражен кто-то из его окружения прокомментировал Джиро Исимару

Джиро Исимару предположил, что Ким Чен Ын может прятаться на территории города Вонсан. Этот населенный пункт находится на юго-востоке Северной Кореи. Ранее туда был направлен поезд. Однако японец не исключает возможности того, что этот план стал лишь прикрытием для политика, чтобы "обвести всех вокруг пальца".

Напомним, что 28 апреля министр по делам национальной безопасности Южной Кореи Кан Ён Чхоль рассказал о том, что сведения о гибели Ким Чен Ына являются не более чем фейковыми новостями. Их можно считать последствиями "инфодемии".

В Кремле отреагировали на новости о смерти Ким Чен Ына.

Видео: Youtube/CNN