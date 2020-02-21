Раскрыты последние планы принца Гарри и Меган Маркл

Супруги будут регулярно бывать в Великобритании в течение следующих нескольких месяцев.

В пятницу, 21 февраля, стали известны последние планы принца Гарри и Меган Маркл в Великобритании. Об этом пишет газета Daily Mail.

По данным издания, герцоги Сассекские будут регулярно бывать в Великобритании в течение следующих нескольких месяцев. Раскрыты закроют офис в Букингемском дворце 1 апреля текущего года. Также принw Гарри намерен посетить Игры непокоренных 28 февраля. А 5 марта супруги навестят благотворительный фонд.

Ранее семейная пара приняла решение отказаться от финансовых привилегий и начать зарабатывать самостоятельно. Они также договорились больше времени проводить на территории Северной Америки.

Ранее мы сообщали о том, что принц Гарри назвал "великой печалью" отказ от королевского титула.

Видео:Global News, Entertainment Tonight, The Telegraph, Access/YouTube