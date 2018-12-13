Специалисты Huawei раскрыли подробности создания собственной оперативной системы

Предприятию приходится заниматься "планом Б" из-за санкций США против Китая.

Специалисты Huawei рассказали о разработке собственной операционной системы для мобильных устройств. Накануне стало известно, что компания отказывается от использования Android. Об этом заявляет Huawei Central.

На данный момент известно, что бренд планирует назвать новый продукт как "Hongmeng". Основой станет операционная система от Linux.

Ранее эксперты объяснили пользователям, что те все же будут получать обновления безопасности и гарантийные услуги на существующие устройства Huawei и Honor. Однако, разработка личной операционной системы является "планом Б" для марки. Об этом заявил еще в марте 2019 года глава фирмы Ричард Ю. Эксперт пояснил, что предприятие готовится к изменениям из-за напряженных отношений между Китаем и Америкой.

YouTube / HUAWEI Mate X