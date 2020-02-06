Заболевание может вызываться тысячами различных комбинаций генетических мутаций.

В среду, 6 февраля, стало известно о том, что учёные раскрыли новые причины возникновения рака. Об этом сообщает издание Science Alert.

Известно, что международная группа ученых исследовала ДНК раковых клеток. Согласно результатам, заболевание может спровоцировать тысячи различных комбинаций генетических мутаций. Отмечается, что некоторые виды рака могут развиваться за десятилетия до того, как человек почувствует недомогание.

По данным учёны, 80 процентов заболеваний связаны с возрастом, а остальные — с наследственностью и образом жизни.

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Видео:UCLA Health/YouTube