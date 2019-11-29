Раскрыты несбывшиеся планы США по увеличению присутствия в Крыму

На полуострове могло появиться диппредставительство Америки.

На Украине рассказали, как США хотели увеличить присутствие в Крыму. Вашингтон надеялся разместить на полуострове дипломатическое представительство. Инициатива обсуждалась еще во времена президента Виктора Ющенко. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на бывшего и.о. министра МИДа Владимира Хандогия. Экс-чиновник рассказал об этом во время эфира на UkrLife.

Деятельность активно изучалась после того, как в 2008 Киев не получил план действий по вступлению в НАТО. Тогда глава МИД Украины встретился с госсекретарем США, чтобы подписать хартию о стратегическом сотрудничестве. Одним из пунктов договора стала возможность расширения американского влияния в регионе Крыма.

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