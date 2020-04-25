Раскрыты характеристики нового дизайнерского смартфона от LG

Стало известно, каким будет новый смартфон LG Velvet, премьера которого запланирована на 7 мая.
Согласно "слитой" информации, в Velvet будет сканер отпечатков пальцев в дисплее, беспроводная зарядка, основная 48-Мп камера со стабилизацией изображения и ультраширокоугольным модулем на 8 Мп, вместе с датчиком глубины на 5 Мп. Фронтальная камера у смартфона будет с показателем в 16 Мп, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти.
Весить смартфон будет 180 граммов, емкость у аккумулятора – 4300 мАч.
Ранее мы сообщали о том, что в операционной системе Android нашли новую серьезную уязвимость. Ее нашел специалист IT-отдел компании Google. Лазейка позволяет хакерам открывать доступ к смартфонам Huawei, Samsung, Xiaomi, Pixel, Oppo, Moto и Oreo LG.
Видео: LG전자 / YouTube
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