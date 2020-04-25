Раскрыты характеристики нового дизайнерского смартфона от LG

Согласно новой утечке, раскрытой порталом GSMArena, о новом телефоне LG стало известно многое.

Стало известно, каким будет новый смартфон LG Velvet, премьера которого запланирована на 7 мая.

Согласно "слитой" информации, в Velvet будет сканер отпечатков пальцев в дисплее, беспроводная зарядка, основная 48-Мп камера со стабилизацией изображения и ультраширокоугольным модулем на 8 Мп, вместе с датчиком глубины на 5 Мп. Фронтальная камера у смартфона будет с показателем в 16 Мп, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти.

Весить смартфон будет 180 граммов, емкость у аккумулятора – 4300 мАч.

Ранее мы сообщали о том, что в операционной системе Android нашли новую серьезную уязвимость. Ее нашел специалист IT-отдел компании Google. Лазейка позволяет хакерам открывать доступ к смартфонам Huawei, Samsung, Xiaomi, Pixel, Oppo, Moto и Oreo LG.

Видео: LG전자 / YouTube