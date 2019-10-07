Google сообщила об уязвимости в смартфонах Huawei, Samsung и Xiaomi

Угроза распространяется на версии Android от 8 и более новые.

В операционной системе Android нашли новую серьезную уязвимость. Ее нашли специалист IT-отдел компании Google. Лазейка позволяет хакерам открывать доступ к смартфонам Huawei, Samsung, Xiaomi, Pixel, Oppo, Moto и Oreo LG.

Эта проблема отнесена к категории проблем с высокой степенью опасности в Android и сама по себе требует установки вредоносного приложения для эксплуатации говорят аналитики

Уязвимость содержится в коде ядра ПО и может использоваться для дистанционного контроля или сетевой атаки. Также существует угроза полного взлома устройства пользователя. Проблема получила серийный номер CVE-2019-2215.

Проблема затрагивает смартфоны, на которых установлена 8 версия Android или более поздняя прошивка. Уязвимые устройства запущены в продажу еще в 2017 году. Специалисты исправляли ее в версиях ПО 3.18, 4.14, 4.4 и 4.9, но не убрали в новых версиях смартфонов.

В зоне риска такие модели как Google Pixel 2 (работающие на Android 9 и Android 10), Huawei P20, Xiaomi Redmi 5A, Xiaomi Redmi Note 5, Xiaomi A1, Moto Z3, Oreo LG, Samsung Galaxy S7, S8 и S9. Сейчас эти смартфоны являются самыми популярными у пользователей.

Напомним, что почти 10 тысяч россиян пострадали от программ слежения в 2019 году.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/Наука 2.0, techline