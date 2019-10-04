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Почти 10 тысяч россиян пострадали от программ слежения в 2019 году

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Данный показатель вырос по сравнению с прошлым годом.

За восемь месяцев 2019 года от слежки пострадали почти 10 тысяч россиян. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на данные "Лаборатории Касперского". 

Согласно статистике, показатель жертв от сталкерских программ вырос более чем в два раза по сравнению с прошлым годом. Всего по всему миру от вредоносного ПО пострадало 37 тысяч человек. Это на 35% больше, чем в 2018 году.

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Видео: Youtube/ Washington Post, Facu Verdun, GuyKnownAsErik 

 

 

 

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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