Ученые поняли, почему смещаются орбиты у планет с двумя звездами.

Раскрыта тайна планет с двумя солнцами. Об этом рассказали представители Национальной радиоастрономической обсерватории (NRAO) в США. Ученые объяснили, почему в отдельных системах с двойными звездами планетам приходится перемещаться по сильно смещенным орбитам. Результаты исследования опубликованы на официальном сайте организации.

Для изучения планет с двумя солнцами астрономы использовали комплекс радиотелескопов ALMA (Atacama Large Millimeter Array). Аппарат установлен в Чили. С его помощь ученые наблюдали за 19 протопланетными дисками вокруг двойных звезд с длинным орбитальным периодом. Эти объекты сравнивались в короткопериодными орбитальными звездами (у которых период обращения достигает 40 дней) с которыми найдены экзопланеты.

Американские эксперты заметили, что длинный орбитальный период повышает вероятность того, что протопланетный диск будет смещен относительно плоскости орбиты пары. Если звезды оказываются слишком близко расположены друг к другу, то диск остается выровненным.

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Фото и видео: ALMA, ESO/NAOJ/NRAO, I. Czekala, G. Kennedy and NRAO/AUI/NSF, S. Dagnello

