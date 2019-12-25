Ученые опубликовали снимки зараженных клеток примата.

Момент заражения коронавирусом показали под микроскопом. Соответствующие фотографии опубликовали представители Фонда Освальдо Круз из Бразилии. Снимки размещены на официальном сайте организации.

По информации от ученых, им удалось зафиксировать момент, когда SARS-CoV-2 проникает в клетку, а после атакует ее. на кадрах видны черные точки, которые проникают в цитоплазму клетки, в которой находится ядро с генетическим материалом. На завершающем этапе исследователи показали снимок клетки, в которой наблюдается скопление частиц возбудителя инфекции.

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В Фонде рассказали, что снимки сделаны при помощи электронного микроскопа, который способен увеличивать объекты до двух миллионов раз. Фотографии произведены случайно во время работы с репликацией коронавируса. На снимках показаны клетки примата из вида зеленых мартышек.

Фото: IOC / Fiocruz

