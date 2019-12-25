Ученые поняли, как инфекция мигрировала в Азию.

Раскрыта тайна древней опасной инфекции. Об этом сообщили представители Университета Отаго в публикации для научного издания Bioarchaeology International. Ученым удалось раскрыть пути распространения болезни фрамбезии, которая вызывается бактериями Treponema pallidum.

В рамках исследования эксперты проанализировали древние человеческие останки (возраст скелетов около четырех тысяч лет), которые были найдены при раскопках археологического памятника Ман Бакво во вьетнамской провинции Минфине. В ДНК найдены признаки заболевания, которое необратимо влияет на кости. Ранее ученые не имели достаточных доказательств существования фрамбезии в доисторической Азии.

На данный момент ученые полагают, что болезнь распространилась при развитии сельского хозяйства. Фермеры с территории современного Китая переселялись на юг, что позволило передать инфекцию племенам охотникам-соирателей. Эти люди являлись прямыми потомками людей, которые мигрировали из Африки в Азию, а после - заселивших Новую Гвинею, Австралию и Соломоновы острова.

В крепости Ивангорода пройдут археологические раскопки.



