Раскрыта схема мошенников со звонками в мессенджерах от имени "Госуслуг"

Аферисты пытаются получить от человека персональные сведения.

Злоумышленники начали звонить российским гражданам в мессенджерах якобы с официального аккаунта "Госуслуг" и просить их назвать код из смс для подтверждения учетной записи. Соответствующие сведения опубликовали журналисты из информационного агентства "РИА Новости". В СМИ подчеркнули, что, как правило, у мошенника на фотографии профиля установлен логотип единого портала государственных услуг. Аферист звонит жертве обмана и сообщает, что ее учетная запись на портале не подтверждена, а затем предлагает это исправить. Для решения вопроса злоумышленник просит человека назвать код из смс. Когда жертва выполняет задачу, то в реальности преступник получает доступ к личному кабинету на "Госуслугах". При этом "Госуслуги" предупреждали о том, что операторы поддержки никогда не запрашивают пароли и коды из смс.

В Роскомнадзоре рассказали о новой схеме обмана россиян в мессенджерах.

Фото: Piter.tv