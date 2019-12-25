В Роскомнадзоре рассказали о новой схеме обмана россиян в мессенджерах

В РКН рассказали о нескольких этапах обмана граждан телефонными аферистами.

Мошенники в 2025 году начали активно применять многоэтапную схему обмана граждан со звонками якобы от службы доставки и сотрудников Роскомнадзора в мессенджерах. Соответствующее заявление сделали сотрудники надзорного ведомства журналистам в официальном сообщении. Специалисты пояснили, что на первом этапе мошенники звонят жертве в мессенджере и представляются сотрудниками службы доставки. Они просят жертву обмана сообщить код из смс якобы для сверки сведений с курьером. Получив код,злоумышленники прерывают разговор и имитируют сообщение от Роскомнадзора, которое якобы предостерегает от дальнейшего общения с фальшивой службой доставки. Уже после этого аферисты звонят человеку во второй раз и представляются сотрудниками РКН. Они говорят о том, что персональные данные пользователя были скомпроментированы.

Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде ФГУП "ГРЧЦ", созданный по инициативе Роскомнадзора, отмечает, что с начала текущего года мошенники активно применяют новую многоэтапную схему обмана со звонками от якобы службы доставки и Роскомнадзора. сообщение от РКН

Для убедительности жертву переводят якобы на сотрудников Центрального банка страны, Росфинмониторинга или российских правоохранительных органов. Под различными предлогами аферисты вынуждают жертву оформить на себя кредит и (или) перевести денежные средства на "безопасный счет".

