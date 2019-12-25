Ясли в Петербурге сейчас посещают 45 тысяч малышей

Губернатор Петербурга Александр Беглов на встрече с президентом Владимиром Путиным доложил, что город практически полностью ликвидировал проблему с ясельными группами. По словам градоначальника, ясли сейчас посещают 45 тысяч малышей. Он отметил, что на сегодняшний день в ясельных группах дефицита практически нет. Остается некоторая проблема, но в течение года власти сделают все, чтобы обеспечить шаговую доступность учреждений.

Беглов также счел верным решение принимать в ясли детей в возрасте до одного года. Благодаря этому петербурженки, ставшие мамами, могут раньше выйти на работу, не опасаясь, что их маленького ребенка некуда будет определить.