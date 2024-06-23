Забравшего у москвички более 7,1 млн рублей курьера задержали

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Сотрудники российских правоохранительных органов задержали курьера дистанционных мошенников, который забрал у местной жительницы из Москвы свыше 7,1 миллиона рублей под предлогом декларирования денежных средств. Соответствующее заявление журналистам сделали представители пресс-службы регионального управления ГУ МВД РФ. Известно, что 63-летняя потерпевшая ответила на звонок аферистов. Они под предлогом замены омофона попросили женщину назвать код из СМС. Затем россиянке стали поступать звонки якобы от государственных служащих. Незнакомцы под предлогом необходимости "декларирования денежных средств" убедили москвичку передать наличность курьеру.

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Сокольники задержали подозреваемого в Калужской области. Им оказался 23-летний житель Обнинска. пресс-служба МВД по Москве

В результате введенная в заблуждение потерпевшая собрала все свои накопления, в том числе, которые находились в иностранной валюте. Затем женщина передала пакет курьеру. В настоящее время задержанный помощник аферистов арестован. Ведется расследование по статье за мошенничество.

В визовом центре Японии в Москве стали строже проверять документы.

