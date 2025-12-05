Беглов доложил Путину о развитии системы переработки отходов в Петербурге

Губернатор сообщил президенту о работе двух современных мусороперерабатывающих заводов. Петербург досрочно достиг стопроцентной обработки твердых коммунальных отходов.

Губернатор Петербурга Александр Беглов представил президенту России Владимиру Путину доклад о ходе строительства комплексов по переработке твердых коммунальных отходов. В Петербурге и Ленинградской области уже функционируют два современных мусороперерабатывающих завода. Переработка отходов в городе осуществляется без их захоронения. Это часть новой концепции обращения с ТКО, направленной на увеличение доли вторичных ресурсов.

Первым в эксплуатацию ввели комплекс "Волхонка" в Красносельском районе Петербурга. Его вторая очередь начала работу в 2024 году. Комплекс способен перерабатывать до 600 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год. С 1 апреля текущего года начал работать комплекс по переработке отходов "Островский" в Выборгском районе Ленинградской области. Его полная мощность также составляет 600 тысяч тонн в год. С вводом этого комплекса Петербург досрочно достиг установленного президентом показателя в 100 процентов обработки ТКО.

На 2027 год запланировано открытие комплекса по переработке отходов "Новоселки" в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Особенностью этого объекта станет максимальная автоматизация процесса сортировки с использованием робототехники и нейросети. В Ленинградской области также построят два новых комплекса — "Юго-Западный-2" и "Юго-Восточный". Кроме того, губернатор сообщил о закупке мусоровозов малого класса, адаптированных для работы на узких улицах исторического центра Петербурга.

