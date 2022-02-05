До конца года может закрыться каждый пятый барбершоп в Петербурге

Число чеков на точку сократилось на 28 процентов упала посещаемость.

До конца 2026 года в Петербурге может закрыться каждый пятый барбершоп. В первом квартале текущего года средняя выручка подобных заведений упала на 16 процентов, а число чеков на одну точку сократилось на 28 процентов. Об этом пишет "Деловой Петербург". Эксперты прогнозируют закрытие до 20 процентов заведений к концу года, несмотря на продолжающийся рост их количества на рынке.

По данным аналитической платформы "Эвотор", средний чек вырос на 16 процентов и составил 2256 рублей. Однако число транзакций на одну точку упало на 28 процентов, а выручка сократилась на 16 процентов. При этом, согласно информации сервиса 2ГИС, количество барбершопов в Петербурге за год выросло на 8 процентов и превысило 850 точек.

Расхождение статистики аналитики объясняют разной выборкой данных. Основной причиной падения посещаемости называют снижение реальных доходов населения. Клиенты либо переходят на более дешевые стрижки, либо реже посещают салоны. Ожидаемое закрытие до 20 процентов игроков рынка может стать первой волной консолидации перегретого рынка.

