На ПМЭФ-2026 пройдет дискуссия о развитии киноотрасли на примере "Ленфильма"

В рамках Петербургского международного экономического форума в этом году пройдет панельная дискуссия "Камера, мотор! Инвестиции в современный кинематограф", посвященная развитию киноотрасли на примере студии "Ленфильм". Об этом рассказали в Смольном 17 апреля.

В начале 2026-го "Ленфильм" передали в собственность Северной столицы. В киностудии создали свыше 1,5 тыс. фильмов, съемки продолжались даже в блокадное время.

Обсуждение темы развития киноотрасли на примере нашего "Ленфильма" состоится на ПМЭФ. Символично, что это произойдет в год, объявленный нами Годом петербургской культуры. Александр Беглов, губернатор

Главная тема ПМЭФ-2026 – "Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему". Ее раскроют три тематических блока: "Платформа глобального роста: формирование новой модели развития", "Социальная сфера в эпоху новых технологий" и "Технологии, определяющие будущее". Сам форум ожидается с 3 по 6 июня.

Ранее на Piter.TV: стенд Петербурга на ПМЭФ-2026 обойдется в 186,6 млн рублей.

Фото: Piter.TV