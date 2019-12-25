МВД: мошенники могут собирать личные данные через QR-коды с "выгодными акциями"

В полиции призвали не вводить данные на сомнительных онлайн-ресурсах.

Мошенники через поддельные QR-коды, якобы ведущие на официальные сайты с "выгодными акциями", собирают персональные данные о человеке или рассылают спам. Соответствующей информацией с новостным агентством "ТАСС" поделились сотрудники пресс-центра МВД России в ответ на запрос журналистов. В полиции объяснили, что аферист создает QR-код, якобы ведущий на сайт с выгодной акцией. Однако в реальности речь идет о фишинговой ссылке или сборе личных сведений. В российских правоохранительных органов уточнили, что акция может называться - "Получи пять тысяч рублей". Ее основной целью является сбор личных данных пользователей социальных сетей, спам или мошенничество. Дополнительно злоумышленники размещают объявления "Сканируй QR-код и получи приз!".

После сканирования такого QR-кода осуществляется перенаправление на сайт с требованием указать данные карты или подтвердить "обработку персональных данных. пресс-служба МВД РФ

В действительности же таким криминальным способом преступниками осуществляется кража персональных данных или производится подписка на платные услуги.

Фото: Piter.tv