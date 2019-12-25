Полиция раскрыла серию квартирных краж в доме на Типанова

Два вора обокрали сразу три квартиры в одном доме. Ущерб составил свыше 750 тысяч рублей.

Петербургские полицейские раскрыли серию квартирных краж, совершенных в одном доме на улице Типанова. По информации преесс-службы ГУ МВД по городу и области, первую кражу зафиксировали 7 августа.

В тот день в полицию сообщили о вскрытой двери квартиры в доме №25. Из помещения пропали полмиллиона рублей наличными и игровая приставка стоимостью 15 тысяч рублей. Десятью днями позже неизвестный проник еще в две квартиры того же дома: их хозяева лишились 215 тысяч рублей и 100 долларов США, а также ювелирных изделий на 20 тысяч рублей. Общий ущерб составил 750 тысяч рублей, по всем фактам ограблений возбудили уголовные дела о краже.

В квартирных кражах оказались замешаны жители юга России 36 и 38 лет, воры объединились в организованную группу. Мужчин поймали в конце августа после очередного ограбления, на этот раз в Кировском районе города. С тех пор оба злоумышленника находятся под стражей.

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