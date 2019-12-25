Двух квартирных воров поймали в Петербурге после очередного ограбления

Из квартиры на Народного Ополчения мужчины вынесли деньги и ювелирные украшения.

Днем 27 августа полиция задержала у дома 25 по Трамвайному проспекту двух квартирных воров. Как отметили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, мужчины как раз обчистили очередную квартиру на проспекте Народного Ополчения.

Задержанными оказались 36-летний житель Ростовской области и его ровесник из Ставрополья, мужчина проживали в Петербурге в хостеле. Последнюю перед поимкой квартиру злоумышленники ограбили, проникнув внутрь после повреждения замка входной двери. Из помещения мужчины забрали деньги и ювелирные украшения на 200 тысяч рублей. Похищенные ценности у разбойников изъяли, также изъяли оружия взлома, маски и перчатки, сотовые телефоны.

Возбуждено уголовное дело о краже, совершенной с незаконным проникновением в жилище. Полиция устанавливает иные эпизоды противоправной деятельности: мужчины могут быть причастны к целой серии квартирных ограблений.

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Фото: Piter.TV; пресс-служба ГУ МВД