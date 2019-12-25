Трое продавцов стройматериалов избили и ограбили девушку на Васильевском острове

У пострадавшей отобрали дорогой телефон.

В понедельник, 24 августа, в полицию обратилась неработающая 24-летняя петербурженка. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу и области, женщина сообщила о нападении и ограблении на Васильевском острове.

Как выяснилось, у дома №28 по Среднему проспекту двое неизвестных напали на девушку, избили ее руками и отобрали "Айфон" стоимостью 60 тысяч рублей. Позднее в том же месте полиция задержала троих мужчин 19, 20 и 29 лет+ совместно работающих продавцами стройматериалов в одной фирме. Похищенный телефон изъяли.

Возбуждено уголовное дело о грабеже. Один из подозреваемых задержан, остальных отпустили под обязательство о явке.

Ранее мы рассказывали, как ударившую самокатом детей петербурженку в этот же день ограбили на проспекте Науки.

Фото: Piter.TV