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Ударившую самокатом детей петербурженку в этот же день ограбили на проспекте Науки
Сегодня, 13:12
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nadezhda_sib

Ударившую самокатом детей петербурженку в этот же день ограбили на проспекте Науки

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Правоохранители выясняют обстоятельства, в которых произошел конфликт.

Петербурженка ударила самокатом детей, после этого ее избили и ограбили трое мужчин. Об инциденте, который произошел на проспекте Науки, Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

На кадрах видно, как женщина проявила агрессию в отношении двух несовершеннолетних горожан. Инцидент произошел 23 июля. Как оказалось, в конфликт вмешались трое мужчин и отобрали у петербурженки цепочку и крестик из желтого металла. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье "Грабеж". Подозреваемых задержали, ранее они уже были судимы. Похищенное удалось частично изъять. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Стрельне эвакуировали многоэтажку из-за гранаты на входной двери. 

Фото: Piter.TV 

Теги: грабеж, самокат
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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