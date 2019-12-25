Ударившую самокатом детей петербурженку в этот же день ограбили на проспекте Науки

Правоохранители выясняют обстоятельства, в которых произошел конфликт.

Петербурженка ударила самокатом детей, после этого ее избили и ограбили трое мужчин. Об инциденте, который произошел на проспекте Науки, Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

На кадрах видно, как женщина проявила агрессию в отношении двух несовершеннолетних горожан. Инцидент произошел 23 июля. Как оказалось, в конфликт вмешались трое мужчин и отобрали у петербурженки цепочку и крестик из желтого металла. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье "Грабеж". Подозреваемых задержали, ранее они уже были судимы. Похищенное удалось частично изъять.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Стрельне эвакуировали многоэтажку из-за гранаты на входной двери.

Фото: Piter.TV