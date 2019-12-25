В Стрельне эвакуировали многоэтажку из-за гранаты на входной двери

Коробку с потенциально опасным предметом приклеили на скотч.

В пятницу, 24 июля, в Петродворцовом районе Петербурга произошло ЧП. Из многоэтажного дома на Орловской улице в поселке Стрельна пришлось эвакуировать людей. Причиной этому стала коробка с предметом, похожим на гранату. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

Заявка о подозрительной находке поступила в 10:30. Гранату приклеили на скотч к входной двери квартиры на четвертом этаже. Из здания вывели 25 человек.

Место происшествия оцепили, там работали все службы, в том числе сотрудники с собаками. В ходе проверки специалисты выяснили, что на двери висела имитация гранаты. В настоящий момент эвакуированные жители возвращаются в свои квартиры.

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Фото: pixabay.com