В Стрельне эвакуировали многоэтажку из-за гранаты на входной двери

В пятницу, 24 июля, в Петродворцовом районе Петербурга произошло ЧП. Из многоэтажного дома на Орловской улице в поселке Стрельна пришлось эвакуировать людей. Причиной этому стала коробка с предметом, похожим на гранату. Об этом сообщил источник в экстренных службах.
Заявка о подозрительной находке поступила в 10:30. Гранату приклеили на скотч к входной двери квартиры на четвертом этаже. Из здания вывели 25 человек.
Место происшествия оцепили, там работали все службы, в том числе сотрудники с собаками. В ходе проверки специалисты выяснили, что на двери висела имитация гранаты. В настоящий момент эвакуированные жители возвращаются в свои квартиры.
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Фото: pixabay.com
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