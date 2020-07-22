В Кронштадте эвакуировали Jaguar сына экс-чиновника Выборгского района

Петербуржец с выдающейся фамилией Ржевский припарковал свой автомобиль в Петровском парке у Морского Никольского собора.

Днем 21 июля в Кронштадте эвакуировали серый Jaguar F-Pace 2018 года выпуска. Оказалось, что дорогую машину в неположенном месте оставил сына экс-чиновника Выборгского района по вопросам землепользования, 27-летний петербуржец с выдающейся фамилией Ржевский. В распоряжении Piter.TV появилось видео с места событий.

Молодой человек припарковал свой Jaguar прямо у Морского Никольского собора в Петровском парке. Однако иномарка недолго простояла там. Машину быстро погрузили на эвакуатор и отвезли на штраф-стоянку. Теперь нарушителю грозит штраф от 2,5 до 5 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что на пересечении Шпалерной и Чернышевского машина въехала в столб.

Видео: Piter.TV