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Alena_Zinovieva
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В Кронштадте эвакуировали Jaguar сына экс-чиновника Выборгского района

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Петербуржец с выдающейся фамилией Ржевский припарковал свой автомобиль в Петровском парке у Морского Никольского собора.

Днем 21 июля в Кронштадте эвакуировали серый Jaguar F-Pace 2018 года выпуска. Оказалось, что дорогую машину в неположенном месте оставил сына экс-чиновника Выборгского района по вопросам землепользования, 27-летний петербуржец с выдающейся фамилией Ржевский. В распоряжении Piter.TV появилось видео с места событий.

Молодой человек припарковал свой Jaguar прямо у Морского Никольского собора в Петровском парке. Однако иномарка недолго простояла там. Машину быстро погрузили на эвакуатор и отвезли на штраф-стоянку. Теперь нарушителю грозит штраф от 2,5 до 5 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что на пересечении Шпалерной и Чернышевского машина въехала в столб.

Видео: Piter.TV

Теги: jaguar, нарушение пдд, эвакуатор
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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Аноним
Сегодня 11:08

странно что так далеко припарковался.да какая разница всё равно штраф заплатит отец из городского бюджета

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Аноним
Сегодня 11:38

Судя по фото, это не у собора, а в Петровском парке у памятника императору 

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