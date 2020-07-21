На пересечении Шпалерной и Чернышевского машина въехала в столб

Иномарку вынесло на пешеходную зону между автомобильных полос после столкновения с другим автомобилем.

В первом часу дня во вторник, 21 июля, на перекрестке улицы Шпалерной и Чернышевского проспекта иномарка вылетела на пешеходную часть между полос и врезалась в столб. В распоряжении Piter.TV оказались кадры с места происшествия.

Как заметно на видео, две черные иномарки не поделили дорогу: одна из них проезжала на зеленый свет по прямой, а другая поворачивала, но выбрала для поворота не самый удачный момент. В результате столкновения едущую по прямой иномарку вынесло на пешеходную часть, где машина врезалась в столб. От удара столб накренился. Вторая иномарка только "поранила" носовую часть.

О состоянии водителя и пассажиров машин пока не сообщается. В момент выезда автомобиля на пешеходную часть никто не пострадал. Очевидцы сообщили, что на место уже приехала полиция и эвакуатор.

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Фото, видео: Piter.TV