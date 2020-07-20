Range Rover влетел в военный КамАЗ на Новоприозерском шоссе

После столкновения с большегрузом внедорожник превратился в "гармошку".

В понедельник, 20 июля, на Новоприозерском шоссе произошло серьезное ДТП с участием внедорожника и КамАЗа, перевозившего военных. В сети появились фото и видео с места происшествия.

По словам очевидцев, Range Rover уверенно летел по трассе в сторону Петербурга. По всей видимости, водитель иномарки куда-то спешил, поскольку при скорости потока 120 км/ч он обгонял других участников движения.

В результате перед развязкой на Скотное Range Rover влетел в КамАЗ. Далее его откинуло в отбойник. После столкновения с большегрузом внедорожник превратился в "гармошку". При этом грузовик остался практически не вредим.

Подробности инцидента уточняются.

Ранее мы писали, что иномарка сбила пешехода на проспекте Обуховской обороны.

Фото, видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб