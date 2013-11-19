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Раскрыта дата проведения Esquire Weekend в Петербурге
Сегодня, 19:55
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Раскрыта дата проведения Esquire Weekend в Петербурге

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О месте проведения рассказал главный редактор издания Сергей Минаев.

Раскрыта дата проведения фестиваля Esquire Weekend в Петербурге. О дате и месте проведения на своих ресурсах в соцсетях рассказал главный редактор журнала Esquire Сергей Минаев. Так, предполагается, что фестиваль пройдет в пространстве К-30 на Васильевском острове 19 июня.

На официальном сайте проекта отмечается, что для зрителей подготовят четыре блока программы – "Диалоги", "Голод", "Бар", "Музыка" и "On Air". Имена хедлайнеров пока не раскрывались.

Стали известны новые участники фестиваля Stereoleto, который пройдет 13 и 14 июня на территории площадки "Севкабель Порт". К сожалению, к ним не сможет присоединиться группа Of Monsters And Men.

Фото: Piter.tv  

Теги: esquire weekend, к-30, петербург
Категории: Культура, Новости СПб, Лента новостей,

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