Исландская "Of monsters and men" не приедет на выступление на фестивале Stereoleto

С группой ведутся переговоры о концерте, но позже.

Музыкальная группа "Of monsters and men" из Исландии не приедет на выступление в Россию. Концерт коллектива должен был состояться на фестивале Stereoleto, сообщили организаторы мероприятия компания "Светлая Музыка".

Группа приняла решение не ехать в Россию в этом году, однако переговоры о новой дате выступления в Петербурге сейчас обсуждаются.

На Stereoleto-2021 выступит более 35 участников. На данный момент объявлены только некоторые из них — Би-2, Леван Горозия (ранее известный как L"One), АлоэВера, Daði Freyr, RSAC, Zero People, SKYND, Источник и другие.

Летний фестиваль пройдет 13 и 14 июня 2021 на территории Севкабель Порта.

Как прошло "Stereoleto-2020" — в нашем репортаже.

Фото: предоставлено пресс-службой компании "Светлая Музыка"