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Раскрыт план Австрии по "нейтрализации" дома Гитлера
Сегодня, 8:34
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lesjasap

Раскрыт план Австрии по "нейтрализации" дома Гитлера

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Здание, в котором родился Гитлер, станет полицейским участком.

Раскрыт план Австрии по "нейтрализации" дома Адольфа Гитлера в городе Браунау-ам-Инн. По данным BBC News, здание превратится в полицейский участок. Журналисты ссылаются на заявление главы МВД Карла Карла Нехаммера.

В будущем будет открыта новая глава в истории дома, в котором родился диктатор и массовый убийца. Наша конечная цель — нейтрализация этого места

Герман Фейнер, представитель МВД Австрии

В Австрии отметили, что местное правительство хочет показать, что дом Гитлера никогда не станет памятником национал-социализму или знаковым памятником для неонацистов. Судьба здания обсуждается уже несколько лет. Изначально его предлагали снести, но позже объект передали в собственность государства.

Ремонтировать здание будут сотрудники компании Marte.Marte. Специалисты проведут косметический ремонт фасада и установят новую крышу. Для Австрии работы обойдутся в 5,6 млн долларов. Заказ должен быть выполнен к 2023 году.

Обнародованы советские документы о Третьем рейхе.

Теги: австрия, адольф гитлер, вторая мировая война
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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