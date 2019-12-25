Раскрыт план Австрии по "нейтрализации" дома Гитлера

Здание, в котором родился Гитлер, станет полицейским участком.

Раскрыт план Австрии по "нейтрализации" дома Адольфа Гитлера в городе Браунау-ам-Инн. По данным BBC News, здание превратится в полицейский участок. Журналисты ссылаются на заявление главы МВД Карла Карла Нехаммера.

В будущем будет открыта новая глава в истории дома, в котором родился диктатор и массовый убийца. Наша конечная цель — нейтрализация этого места Герман Фейнер, представитель МВД Австрии

В Австрии отметили, что местное правительство хочет показать, что дом Гитлера никогда не станет памятником национал-социализму или знаковым памятником для неонацистов. Судьба здания обсуждается уже несколько лет. Изначально его предлагали снести, но позже объект передали в собственность государства.

Ремонтировать здание будут сотрудники компании Marte.Marte. Специалисты проведут косметический ремонт фасада и установят новую крышу. Для Австрии работы обойдутся в 5,6 млн долларов. Заказ должен быть выполнен к 2023 году.

Обнародованы советские документы о Третьем рейхе.