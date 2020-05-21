Росархив публикует документы СССР, связанные с довоенным временем.

Обнародованы советские документы о Третьем рейхе. Об этом сообщили представители Росархива и Президентской библиотеки имени Ельцина. Архивные документы рассказывают предысторию Второй мировой войны. Первая часть архива будет охватывать период с января 1933 года по 31 августа 1939 года. Документы раскрывают историю политики "умиротворения" Берлина Западом, до момента нападения Германии на Польшу.

Специалисты представили общественности 1700 документов, фотографий и фрагментов кинохроники. Более половины из них публикуется впервые. Все данные оцифрованы и снабжены кратким описанием событий на русском и английском языках.

Читатели смогут ознакомиться с речью Гитлера во время совещания с главами рейхсвера 3 февраля 1933 года и служебной запиской, в которой обозначены "тайные предложения" фюрера в адрес правительства Великобритании.

Президент Польши отказался приехать на форум памяти жертв Холокоста из-за Путина.