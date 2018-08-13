Стал известен актерский состав фильма "Блондинка" о Мэрилин Монро

Главную роль исполнит испанская актриса Ана де Армас.

Netflix закончил кастинг актеров для фильма "Блондинка" о Мэрилин Монро. В ближайшее время съемки начнутся в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Hollywood Reporter.

Главную роль в фильме исполнит испанская актриса Ана де Армас. Кроме нее в картине сыграют Бобби Каннавале, Джулианна Николсон, Эдриен Броуди и другие актеры. Режиссером и сценаристом проекта стал Эндрю Доминик.

В основу сюжета легла история из романа Кэрол Оутс о личной жизни Мэрилин Монро. Зрителям покажут вымышленный портрет модели, актрисы и певицы в период с 50-х до 60-х годов.

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Фото: Википедия