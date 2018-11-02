Михаил Ефремов "отрастил" грудь для новых "Ангелов Чарли"

Актер заменил Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Эллу Балински.

Заслуженный артист Российской Федерации Михаил Ефремов сыграл главные роли в голливудском боевике "Ангелы Чарли. Ролик-трейлер киноленты был размещен на YouTube.

Разумеется, отечественный артист не принимал никакого участия в съемках ремейка. Все это результат работы нейросети. Автор ролика использовал технологию Deepfake. Программа вклеивает в видео любой портрет по желанию создателя подделки.

Шутка так понравилась пользователям, что они не скупились на хвалебные отзывы о работе. "Чет орно", "божественно", "По лицу вижу, что понравилось!" – написали зрители.

Напомним, что картина "Ангелы Чарли" выйдет в России 14 ноября 2019. Главные роли в картине сыграли звезда "Сумерок" Кристен Стюарт, Наоми Скотт из "Могучих рейнджеров" и Элла Балинска из "Чисто английского убийства". Действие фильма станет продолжением оригинального сериала 70-х и диологии с Дрю Бэрримор, Камерон Диаз и Люси Лью, вышедшей в 2000-ых.

Для тех, кто заинтересовался технологией Deepfake мы подготовили список самых популярных и интересных каналов, на которых можно посмотреть примеры других работ. Больше всего достается актеру Киану Ривзу.

Видео: YouTube/ Andrew Chaushesku