Расходную часть петербургского бюджета за 9 месяцев исполнили на 66%

Город потратил за девять месяцев 434 млрд 966 млн рублей.

Расходную часть бюджета Санкт-Петербурга за девять месяцев 2019 год сумели исполнить на 66%. Об этом сообщил глава комитета финансов Петербурга Алексей Корабельников.

После осенней корректировки бюджета расходы на 2019 год запланированы на уровне 659 миллиардов 240 млн рублей. За девять месяцев из этой суммы потратили 434 млрд 966 млн рублей, или 66%.

По плану в этому году в бюджет должны поступить 607 миллиардов 280 миллионов рублей. Доходную часть выполнили на 75,2% (456 млрд 592 млн рублей). Профицит бюджета составляет более 21 миллиарда рублей.

Ранее депутаты поддержали законопроект о повышении заработной платы себе и чиновникам.

Фото: Piter.TV