Задача на СВО выполнена силами "Запада".

Российские боевые расчеты буксируемых 120-миллиметровых орудий "Нона-К" при мотострелковой бригаде первой гвардейской танковой армии "Западной" группировки войск выполнили задачу в зоне проведения специальной военной операции. Известно, что военнослужащие огнем артиллерии ликвидировали минометные расчеты, расчеты АГС и живую силу Вооруженных сил Украины на одном из участков сражений. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. Известно, что по завершению каждой боевой задачи расчеты орудий "Нона-К" оперативно проводит маскировку и отправляются укрытие.

Работаем по минрасчетам, АГС, легко бронированной технике и живой силе противника. Орудие очень точное, нарезное, можно сказать, снайперская винтовка. Мы работали, несмотря на то, что нас обстреливали. Летели снаряды, осколки. командир отделения с позывным "Шмель"

В профильном ведомстве уточнили, что военнослужащие наносят удары по объектам противника за счет использования данных, полученных от разведывательных подразделений. Орудие "Нона-К" выполняет функции как миномета, так и гаубицы. Преимуществом комплекса является его малая масса и размеры. Техника быстро перемещается на новые огневые позиции.

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Фото и видео: Минобороны России