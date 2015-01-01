Экипажи Ми-28 ударили ракетами "Вихрь" по скоплению ВСУ в Курской области

Российские боевые экипажи вертолетов Ми-28НМ в ночное время совершили воздушный удар ракетами "Вихрь" по скоплению живой силы и военной технике армии киевского режима, расположенные в приграничном районе Курской области. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. Известно, что задача в зоне проведения специальной военной операции выполнена армейской авиацией. Объекты противника были установлены при помощи разведки.После того, как летчики огнем поразили цель ВСУ, борт выполнил противоракетный маневр, а затем выпустил тепловые ловушки. Вертолет успешно вернулся на площадку вылета.
По докладам разведки, все указанные цели были успешно уничтожены.
пресс-служба Минобороны РФ
Группировка "Днепр" рассказала об уничтожении плавсредств ВСУ.
Фото и видео: Минобороны России
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