Армейская авиация выполнила боевую задачу.

Российские боевые экипажи вертолетов Ми-28НМ в ночное время совершили воздушный удар ракетами "Вихрь" по скоплению живой силы и военной технике армии киевского режима, расположенные в приграничном районе Курской области. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. Известно, что задача в зоне проведения специальной военной операции выполнена армейской авиацией. Объекты противника были установлены при помощи разведки.После того, как летчики огнем поразили цель ВСУ, борт выполнил противоракетный маневр, а затем выпустил тепловые ловушки. Вертолет успешно вернулся на площадку вылета.

По докладам разведки, все указанные цели были успешно уничтожены. пресс-служба Минобороны РФ

​Группировка "Днепр" рассказала об уничтожении плавсредств ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России