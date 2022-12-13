Расчеты САУ "Гиацинт-С" ликвидировали объекты и позиции ВСУ в зоне СВО

В Минобороны рассказали о работе артиллерии в зоне СВО.

Военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) применили самоходную артиллерийскую установку "Гиацинт-С" для ударов по объектам и позициям местных боевиков в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы министерства по обороне России. Известно, что артиллерия поддержала работу мотострелковых подразделений огнем из 15-миллиметроваых орудий. Разведчики объяснили, что удалось поразить цель противника. Речь идет о складах ВСУ с боеприпасами и горючими материалами. Выполнение военными поставленной задачи сорвало ротацию сил националистов на линии боевого соприкосновения.

ВС РФ ликвидировали живую силу и бронированную технику неприятеля в опорных пунктах и местах сосредоточения. Экипажи гаубиц работают по самым разным целям: от укреплений до западной военной техники. пресс-служба Минобороны РФ

Военнослужащие пояснили, что для того, чтобы добиться максимально эффективного результата на СВО применяется тактика "кочующих" орудий. ЫВ рамках этой стратегии в течение минуты артиллеристы делают по пять-шесть выстрелов, после чего меняют свои огневые позиции.

Российские военные уничтожили пункт дислокации ВСУ расчетом миномета "Тюльпан".

Фото и видео: Минобороны России