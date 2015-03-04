Расчеты РСЗО "Град" уничтожили группу спецназа ВСУ на Купянском участке

Задача выполнена "Западом" на СВО.

Российские расчеты реактивных систем залпового огня "Град" при мотострелковой бригаде уничтожили группу спецназа Вооруженных сил Украины, находившуюся на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующей информацией через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве добавили, что боевая задача реализована военнослужащими при "Западной" группировке войск.

Расчеты РСЗО "Град" бригады общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили боевую бронированную технику, скопление живой силы и группу спецназа ВСУ в зоне проведения СВО. пресс-служба Минобороны РФ

Дополнительно артиллеристы поражают выявленные замаскированные огневые позиции противника, места хранения боеприпасов и ГСМ, удаленные от линии соприкосновения. Специалисты вычисляют координаты целей на основании данных от проведенной разведки и наносят огневое поражение по целям ВСУ. Командир боевой машины РСЗО "Град" с позывным "Джокер " добавил, что ведется огонь по беспилотникам, их операторам и прочим объектам.

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Фото и видео: Минобороны России