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Расчеты РСЗО "Град" уничтожили группу спецназа ВСУ на Купянском участке

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Задача выполнена "Западом" на СВО.

Российские расчеты реактивных систем залпового огня "Град"  при мотострелковой бригаде уничтожили группу спецназа Вооруженных сил Украины, находившуюся на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующей информацией через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве добавили, что боевая задача реализована военнослужащими при "Западной" группировке войск.

Расчеты РСЗО "Град" бригады общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили боевую бронированную технику, скопление живой силы и группу спецназа ВСУ в зоне проведения СВО.

пресс-служба Минобороны РФ

Дополнительно артиллеристы поражают выявленные замаскированные огневые позиции противника, места хранения боеприпасов и ГСМ, удаленные от линии соприкосновения. Специалисты вычисляют координаты целей на основании данных от проведенной разведки и наносят огневое поражение по целям ВСУ.  Командир боевой машины РСЗО "Град" с позывным "Джокер " добавил, что ведется огонь по беспилотникам, их операторам и прочим объектам.

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Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, град, купянское направление, минобороны, рсзо, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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