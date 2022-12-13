Расчёты ОТРК "Искандер-М" Вооруженных сил Белоруссии проходят обучение в России

Тренировки ведутся на полигоне в ЮВО с 3 апреля.

Боевые расчёты оперативно-тактического расчетного комплекса ОТРК "Искандер-М" Вооруженных сил Белоруссии проходят обучение на территории России. Соответствующее заявление сделали представители министерства по обороне РФ. Специалисты объяснили, что маневры проводятся на одном из военных полигонов, расположенных в Южном военном округе. Мероприятия начались 3 апреля. Уточняется, что особое внимание уделено совершенствованию практических навыков по использованию боевой системы, а также обучению развертывания ОТРК полевых условиях. Дополнительно силы провели учебные запуски ракет.

В состав комплекса входит: самоходная пусковая установка, транспортно-заряжающая машина, командно-штабная машина, машина регламента и технического обслуживания, пункт подготовки информации и машина жизнеобеспечения. пресс-служба Минобороны России

Минобороны: подразделения ВДВ уничтожили объекты ВСУ на Артемовском направлении.

Фото и видео: Минобороны России