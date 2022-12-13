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Минобороны: подразделения ВДВ уничтожили объекты ВСУ на Артемовском направлении

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Экипажи 120-мм самоходных орудий "Нона" уничтожают живую силу и боевую технику войск противника.

Подразделения ВДВ уничтожили объекты украинских войск на Артемовском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

На опубликованных кадрах артиллеристы поддерживают наступление штурмовых отрядов на данном направлении. Также экипажи 120-мм самоходных орудий "Нона" уничтожают живую силу и боевую технику войск противника. В военном ведомстве отметили, что корректировка огня осуществляется расчетами беспилотной авиации.

Ранее в Минобороны сообщили, что два Ту-160 выполнили 14-часовой полет над Баренцевым и Норвежским морями.

Видео: Минобороны России

Теги: артемовское направление, вдв, вооруженные силы украины, минобороны россии, подразделения
Категории: Лента новостей, Новости России,

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